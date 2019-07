Marcia No Tav, l’appello del leader Perino: “Sia manifestazione pacifica, chi lancia qualcosa fa il gioco di Salvini”

Manifestare senza violenza. È un invito acclarato quello che Alberto Perino, storico leader del movimento No Tav, rivolge ai manifestanti in marcia verso il cantiere.

Perino, in mezzo al corteo, spiega: “Salvini e il Questore hanno bisogno di qualche testa da portare in galera, bisogna ragionare con la testa e non con la pancia. Chi oggi tira una pietra o qualcosa fa loro un regalo”. Il corteo è partito intorno alle 14:00. Qualche amministratore locale tra i presenti, un migliaio di manifestanti e nessuna presenza di esponenti del Movimento 5 Stelle anche se Viviana Ferrero è attesa in valle.

Situazione tranquilla al momento, ma la tensione è palpabile nell’aria. “Oggi deve andare tutto bene, deve filare tutto liscio” è l’appello di Perino.