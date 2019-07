No Tav, inizia la giornata più lunga: migliaia di manifestanti sfidano la pioggia e puntano il cantiere

Il Festival Alta Felicità entra nel vivo: intorno alle 13 i manifestanti si sono ritrovati presso l’info point di Venaus e sono pronti a partire per la marcia diretta verso il cantiere.

Tantissimi i partecipanti, accampati da giorni sotto l’autostrada: difficile stimarne il numero esatto, ma i No Tav presenti dovrebbero essere migliaia, nonostante il brutto tempo. Intorno a mezzogiorno infatti un violento temporale si è abbattuto su Venaus, provocando anche una frana sul versante opposto al campeggio dei manifestanti. “Basta un’ora di temporale per provocare questi danni” è l’accusa dei residenti in val di Susa. Nessuno dei presenti sembra però essersi fatto intimidire dal maltempo, essendo tutti muniti di ombrelli, k-way e abbigliamento da montagna. Un servizio navetta invece porta i No Tav dall’ingresso del paese al campeggio.

Circa 500 gli agenti dispiegati a difesa del cantiere. Controlli in autostrada, con la polizia che ha presidiato i caselli più vicini a Venaus. Attualmente non si registrano tensioni particolari, ma con l’avvicinarsi del corteo al cantiere la situazione potrebbe mutare da un momento all’altro. Al Festival è anche arrivato Alberto Perino, storico leader del movimento No Tav, accolto da applausi e urla dei manifestanti.