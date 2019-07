Oggi è il giorno del corteo No Tav: sale la tensione in Val di Susa

Cinquecento agenti impiegati, controlli a tappeto e zona rossa allargata. Dopo tante parole, promesse e avvertimenti, oggi alle 13.30 il corteo No Tav partirà da Venaus, dove si sta svolgendo il festival dell'Alta Felicità, per avvicinarsi il piú possibile al cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, da decenni campo di battaglia tra chi vuole l'opera e chi no.

È stato il vicepremier Matteo Salvini a comunicare il numero di agenti impiegati in Val Susa, con la questura di Torino che fino ad oggi ha preferito non scaldare un clima già rovente. "Ognuno manifesti liberamente il suo pensiero - ha detto Salvini - ma ogni eventuale atto di violenza verrà contrastato con fermezza". Il ministro degli Interni ha quindi spiegato di essere in costante contatto con la prefettura di Torino, che nei giorni scorsi ha emesso un'ordinanza che amplia la zona rossa. Provvedimento giá violato durante il campeggio studentesco da circa 200 manifestanti, parte dei quali giunti in prossimità del cantiere hanno lanciato pietre e bombe carta in direzione del sito protetto.

L'ordinanza prefettizia tiene conto delle note inviate dalla questura, che non esclude “azioni di disturbo e forme di contestazione che potrebbero concretizzarsi con tentativi di avvicinamento al perimetro del sito di interesse strategico nazionale di Chiomonte”.

Il questore Giuseppe De Matteis ha poi osservato come "quella che avrebbe dovuto essere una semplice passeggiata di chiusura della kermesse ora ha acquistato un valore più profondo". Per il prefetto Claudio Palomba invece "l'auspicio è che tutto si svolga con tranquillità, stiamo monitorando con molta attenzione la situazione".