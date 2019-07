Tragedia sulla A5, tir travolge un'auto: morta una mamma, grave un bimbo

Tragedia questa sera sulla A5 Torino-Aosta, dove una donna è morta dopo che un tir ha travolto la sua automobile. A bordo della vettura c'erano anche i due bimbi.

Intorno alle 19:45 la vittima si trovava con il suo veicolo in uno spazio di emergenza all'altezza di Ivrea, in direzione del capoluogo piemontese, quando è sopraggiunto il camion. Devastante l'impatto tra i due mezzi, che non ha lasciato scampo alla donna, che è deceduta.

Ferito gravemente sembra anche uno dei due bimbi, che è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Aosta. L'altro piccolo sembra fortunatamente illeso.

Sul posto, oltre il personale del 118, anche la Polizia Autostradale: il tratto risulta al momento chiuso.