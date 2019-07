Quanto è importante fare esercizio fisico

Praticare sport fa bene al nostro corpo e alla nostra mente. Un concetto semplice e basilare, che tutti dovremmo fare proprio per vivere meglio. Non sempre, però, è così. Secondo i dati ISTAT, in Italia il 38% delle persone da 30 anni in su ha dichiarato di non praticare, nella vita quotidiana, né sport né altre forme di attività fisica.

L'attività fisica aiuta a controllare lo stress e conferisce uno stato di benessere generale, ed è inoltre fondamentale per poter raggiungere e mantenere un peso corporeo sano e per ridurre il rischio di malattie croniche. Sono diversi i benefici regalati dall’esercizio fisico al nostro corpo, come la riduzione dello stress, una maggiore resistenza muscolare, la riduzione delle malattie croniche ed una migliore regolazione della pressione. L'attività fisica e l'alimentazione sono le due variabili dello stile di vita più importanti per la salute. Mantenersi attivi aumenta la quantità di energia consumata, fatto fondamentale per il controllo del peso corporeo.

Con l'aumentare dell'età il metabolismo rallenta, cosicché è necessario mangiare meno e muoversi di più per mantenere costante il bilancio energetico.

Ma non solo, quando pratichiamo esercizio fisico il nostro cervello rilascia endorfine, un particolare ormone che agisce in modo simile ad un antidepressivo, e fa sentire più sereni e rilassati. Un recente studio dei ricercatori Smits e Michael Otto ha mostrato che l’esercizio fisico è un efficace trattamento per depressioni lievi e moderate. Un pessimo umore non è più un ostacolo all’esercizio, ma è il vero motivo per fare esercizio!

Inoltre un’attività fisica giornaliera può ridurre il rischio di Alzheimer e declino cognitivo ad ogni età, anche in persone oltre gli 80 anni, come testimonia uno studio dell’istituto di ricerca neurologica della Rush University Medical Center . I risultati di questo studio indicano che tutti i tipi di attività fisica, incluse attività come cucinare, lavare i piatti e pulire sono associate con un ridotto rischio di Alzheimer.

Come abbiamo detto molto importante è la prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso lo sport. Fare esercizio aumenta il colesterolo HDL, anche chiamato “colesterolo buono”, che aiuta ad eliminare il “colesterolo cattivo”, LDL. Il colesterolo LDL tende ad accumularsi sulle pareti dei vasi sanguigni diminuendone lo spessore e provocando l’aumento della pressione del sangue.

L’attività fisica provoca anche la diminuzione dei trigliceridi. Ciò fa si che il nostro sangue scorra in modo fluido, senza ostacoli, quindi diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari. Infatti, un’attività fisica regolare può aiutarci a prevenire o a contenere un ampio spettro di problemi di salute come gli infarti, sindromi metaboliche, diabete di tipo 2, depressione, certi tipi di cancro e artriti.