Ferragosto in carcere: l'Associazione Marco Pannella di Torino scrive a tutti i consiglieri regionali Piemonte e Valle d'Aosta

In questi giorni l’Associazione Marco Pannella di Torino ha inviato una lettera a tutti i consiglieri regionali del Piemonte e della Valle d’Aosta per chiedere loro l’adesione all’inziativa promossa in tutta Italia dal Partito Radicale ‘Ferragosto in carcere’. Tutti i parlamentari e i consiglieri regionali d’Italia sono stati invitati a questa iniziativa che prevede visite nelle carceri italiane per verificare le condizioni umane della popolazione detenuta e di chi a vario titolo vi presta servizio lavorativo.

Negli scorsi anni all’iniziativa hanno partecipato centinaia di parlamentari e consiglieri regionali insieme a dirigenti e militanti del Partito Radicale.

L’Associazione Marco Pannella si augura che in tanti rispondano all’invito per meglio organizzare in tutte le carceri del Piemonte e della Valle d’Aosta visite nei giorni del Ferragosto