Aurora, la Circoscrizione 7 preoccupata per il destino delle ex Ogm

La Circoscrizione 7, attraverso una lettera aperta alla Sindaca di Torino Chiara Appendino firmata dal presidente Luca Deri, esprime preoccupazione sul destino del cantiere riguardante le ex Ogm di Corso Vercelli e, più in generale, di tutto il quartiere Aurora.

Il riferimento più esplicito riguarda proprio la riqualificazione dell'area di 72mila metri quadrati dove dovrebbe sorgere il nuovo magazzino logistico Esselunga, percepita come a rischio dopo la revoca del vice-sindaco e assessore all'urbanistica Guido Montanari: “Con lui– si legge – abbiamo perso un interlocutore con cui avevamo aperto un dialogo franco e proficuo sul tema. A distanza di 15 giorni non è ancora stato nominato il suo successore: questo allarma soprattutto cittadini, comitati e associazioni che in questi anni si sono battuti per chiedere la riqualificazione di Aurora”.

Deri si sofferma poi su altre situazioni problematiche come il“trincerino” di Via Saint Bon e l'ex Asilo Occupato di via Alessandria: “Nel primo caso - prosegue la lettera - abbiamo perso oltre tre anni in inutili discussioni ideologiche quando sappiamo che su via Saint Bon il treno non transiterà più, pertanto riteniamo che l’unica soluzione praticabile sia quella di un semplice riempimento del trincerone con una sistemazione in superficie, a parco lineare e viabilità interna, per bici e pedoni. Nel secondo, dopo lo sgombero avvenuto a febbraio, non ci sono ancora ipotesi concrete di un suo riutilizzo per il territorio”.

In chiusura, viene chiesta alla Sindaca un'assunzione di responsabilità: “Solo in questo modo – conclude Deri - si potrebbe avviare un'incisiva fase di approfondimento progettuale che individui i percorsi amministrativi necessari. Risollecitiamo, quindi,l’Amministrazione Comunale a partecipare al Coordinamento di Sviluppo Locale deliberato dalla Circoscrizione 7 nei mesi scorsi”.