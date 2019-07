Due pitbull investiti in tangenziale: a soccorrerli sono gli automobilisti

Due cani pitbull sono stati investiti ieri sera sulla tangenziale Sud di Torino, all'altezza di Collegno. Erano fuggiti nel pomeriggio da una casa di Alpignano. In particolare è stato uno dei due a riportare le ferite più gravi.

Immediati i soccorsi, con numerosi automobilisti che si sono fermati per soccorrere i due cani, insieme ai veterinari dell'Asl, alla polizia stradale e agli ausiliari Ativa. Uno dei due pitbull, quello meno grave, ha provato a scappare spaventato, ma è stato recuperato e calmato dagli stessi automobilisti in attesa dei soccorsi. L'altro, portato come il primo alla clinica veterinaria universitaria di Grugliasco, è tuttora in gravi condizioni.