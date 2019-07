Via Breglio, ladre tentano di scappare con due sacche piene di merce rubata: arrestate

Due donne sono state arrestate dagli agenti della Squadra Volante per tentata rapina aggravata in concorso. Le due nomadi, con precedenti di Polizia, hanno fatto ingresso all’interno di un supermercato di via Breglio dove, accompagnate dai cinque figli di una delle due, hanno approfittato della confusione creata dai bambini per asportare dagli scaffali diversi prodotti alimentari e per la cura del corpo trafugandoli all’interno di due borse.