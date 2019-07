Domani il Polo del '900 ospite a Cinema a Palazzo con "Le vite degli altri"

Dalla nuova collaborazione tra il Polo del ‘900 e Distretto Cinema, che organizza fino al 31 agosto "Cinema a Palazzo", nasce la serata di martedì 30 luglio. Alle 22 nel Cortile d'onore di Palazzo Reale (ingresso dalle 21 dal cancello di piazza Castello) sarà il direttore del Polo Alessandro Bollo a introdurre “Le vite degli altri” in occasione del trentennale della caduta del Muro di Berlino. Dialogherà con lui Donatella Sasso.

“Per il Polo del ‘900 e i suoi Enti partner, il trentennale della Caduta del Muro di Berlino è stata l’occasione per costruire un ampio progetto che da più punti di vista potesse analizzare il significato dei muri e delle frontiere nel dibattito attuale - spiega Alessandro Bollo, direttore del Polo del ‘900 - In continuità con il nostro lavoro e in linea con i contenuti di grande spessore culturale e sociale della rassegna "Cinema a Palazzo Reale", abbiamo pensato di proporre al pubblico un film che tratta di un tema sempre attuale e universale come quello delle organizzazioni di potere che violano la nostra privacy”.

Il film del 2006 è stato vincitore del Premio Oscar per il miglior film straniero ed è il lungometraggio di debutto del regista e sceneggiatore von Donnersmarck. Il dramma si confronta con la storia della DDR e indaga lo scenario culturale della Berlino Est controllata dalle spie della Stasi (Ministero per la Sicurezza dello Stato), temuto organo di sicurezza e spionaggio interni.

TRAMA

Nei primi anni Ottanta, il drammaturgo di successo Georg Dreyman e la sua compagna di sempre, la famosa attrice Christa-Maria Sieland, si trasferiscono a Berlino Est. I due sono considerati dalla DDR tra i più importanti intellettuali del regime comunista e sono tenuti in grande considerazione, malgrado in cuor loro Georg e Christa-Maria non siano sempre allineati con la linea del partito. Un giorno il ministro della cultura assiste ad uno spettacolo dell'attrice e se ne innamora. Chiede allora a Gerd Wiesler, uno dei più valorosi agenti della Stasi, di avvicinare la coppia, conoscerla meglio, ed osservare ogni loro spostamento e interesse. Inaspettatamente, sarà la vita di Gerd ad essere cambiata dal rapporto con lo scrittore.

***

Il costo del biglietto intero è di 6 euro. Ingresso ridotto a 5 euro per universitari, Abbonamento Torino Musei, dipendenti MiBACT e Soci CRALBBCC “Rino Rossi”. Gli over 65 anni pagano 4 euro. Conveniente la formula dell’abbonamento alla rassegna: la tessera per dieci film costa 40 euro.

Chi acquista il biglietto di ingresso ai Musei Reali ha diritto al biglietto ridotto allo spettacolo. Viceversa, il biglietto del film dà diritto allo sconto di 2 euro sul biglietto dei Musei Reali. Si rinnova la collaborazione anche con la Fondazione Torino Musei: con il biglietto intero degli spettacoli di Cinema a Palazzo sarà possibile entrare con ingresso ridotto ai musei, e con i biglietti di ingresso di Palazzo Madama, Mao e Gam si potrà usufruire dell’ingresso ridotto alla rassegna.