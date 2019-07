Rifreddo: le streghe arrivano quando meno te lo aspetti. Sta per tornare “Terrore nel borgo”

Le streghe rifreddesi sembravano sparite ed invece, eccole manifestarsi in piena estate quando meno te lo aspetti. Una sortita minima, giusto per far ricordare a tutti che anche nel 2019 saranno loro le protagoniste assolute dell’autunno sotto il Monviso.

Dalle tenebre filtra, infatti, che sta per arrivare “Terrore nel borgo”: l’evento più terribile dell’anno si terrà sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 19.45. Attorno alla manifestazione graviteranno eventi collaterali, che andranno ad implementare la decima edizione de “Le notti delle streghe”. Il tutto per ora è avvolto nel mistero!

Ciò che invece si sa è che il percorso di “Terrore nel borgo” sarà a pagamento, come avvenuto negli ultimi anni, mentre continueranno ad essere gratuiti tutti gli eventi e gli spettacoli sulla grande piazza cittadina. Chi lo vorrà potrà continuare a ballare in piazza, seguire le performances degli artisti che si esibiranno intrattenendo il pubblico e poi... incamminarsi sul buio e terribile percorso rifreddese. Tutte le info sulle modalità di acquisto dei biglietti, i prezzi e le informazioni sull’edizione 2019 de “Le notti delle streghe” saranno disponibili a breve.