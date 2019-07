Giardino Ferruccio Novo, la Città: "Dissuasori contro l'occupazione di camper e furgoni"

La Città di Torino vuole evitare che i giardini “Ferruccio Novo” vengano nuovamente occupati da caravan e autoveicoli. Per scongiurare nuovi insediamenti di famiglie nomadi, come ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Roberto Finardi in Consiglio Comunale durante la richiesta di comunicazioni, verranno messi degli “elementi di dissuasione”.

L’esponente della Giunta in Sala Rossa ha ricordato come lo scorso 19 luglio il Comune abbia emesso un’ordinanza di sgombero per i rom, che da circa due anni sostano nel parcheggio di corso Cosenza. L’atto ha imposto il divieto di stazionamento di mezzi fino a dicembre. Una decisione presa, come ha motivato Finardi, per le segnalazioni di degrado ricevute in queste mesi dai cittadini, “nonché per le violazioni accertate”. Obiettivo dell’ordinanza era la “restituzione dell’area pubblica alla collettività”.

Molti critica la minoranza. La capogruppo di DemA Deborah Montalbano ha accusato l’amministrazione Appendino “di aver lasciato le famiglie lì per due anni, rifiutando la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, per poi utilizzare lo strumento dell’ordinanza di sgombero e pulirsi così la coscienza”. Per il consigliere comunale del Pd Mimmo Carretta “se l’intervento doveva essere quello delle ruspe si poteva agire prima dei due anni”. “Il problema vero -ha proseguito l’esponente dem - è che non si è ancora capito dove sono andate queste famiglie”. “Situazioni come queste -ha commentato la capogruppo di Torino in Comune Eleonora Artesio - vanno accompagnate con delle politiche integrate”. “Da un lato bisogna agire per il decoro dell’area, che i cittadini hanno sottolineato. Dall’altro c’è anche la tutela della condizione delle persone che vivono in camper, che avrebbero dovuto ricevere delle proposte alternative, non solo quelle dello sgombero” ha concluso Artesio. Per il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano “le regole si potevano far rispettare prima, soprattutto per tutelare i minori e per non consegnare quello spazio pubblico a Casa Pound o agli “autonomi”.

Favorevole all’intervento il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca, che ha parlato di “azioni forti che servono per portare la normalità”.