"L’ideologismo ucciderà il M5S": Di Maio manda su tutte le furie Paoli, la consigliera abbandona l’aula

È bastata una frase pronunciata da Luigi Di Maio a Cosenza, durante un’assemblea degli attivisti, per aprire nuovamente la crisi di maggioranza. Sembra non esserci davvero pace per il Movimento 5 Stelle torinese che anche in un lunedì “positivo” che vede il via libera alla delibera sul motovelodromo si ritrova ad affrontare l’ennesima grana: il caso Maura Paoli.

Durante la discussione degli emendamenti, Paoli ha improvvisamente abbandonato la Sala Rossa, mettendo “in crisi” la maggioranza. Il motivo, secondo una prima verifica, sarebbe proprio una frase pronunciata dal leader del M5S Luigi Di Maio, nella giornata di ieri, a Cosenza: “Appendino mi ha raccontato che uno dei motivi per cui rischia di cadere il Comune è che alcuni consiglieri di maggioranza non le vogliono far istallare le telecamere di sorveglianza nelle periferie della città, perché è di destra”. “Noi, che eravamo post ideologici - ha proseguito Di Maio - abbiamo adesso una parte di persone che sta entrando in delle perversioni ideologiche che vanno oltre l'ideologia. Questa roba qua ci ucciderà”.