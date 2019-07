Motovelodromo, il Consiglio comunale approva il progetto di riqualificazione

Dopo un’infinita discussione di oltre tre ore in Sala Rossa e attimi di nervosismo, la maggioranza tira un respiro di sollievo: il Consiglio comunale ha approvato la delibera sul Motovelodromo, uno dei temi delineato come “cardine” dalla sindaca Chiara Appendino per tenere in piedi l’amministrazione pentastellata.

Confermata la concessione di 60 anni, con tappa di verifica sulla gestione dopo trent'anni. Via libera quindi alla riqualificazione della struttura di corso Casale che compie così un deciso passo in avanti, quantomeno dal punto di vista politico, verso una nuova vita. Sono serviti 22 voti, compreso quello di Chiara Appendino e della “ribelle” Marina Pollicino, a far passare la delibera in aula: tra le file della maggioranza spicca però l’assenza di Viviana Ferrero, arrivata solo in un secondo momento in aula e uscita poco dopo a causa di un mal di denti. La collega "dissidente" Maura Paoli ha abbandonato visibilmente arrabbiata l'aula prima del voto, sembra dopo aver ricevuto un messaggio con le dichiarazione fatte da Luigi Di Maio ieri a Cosenza. Il leader del M5S ha accusato i consiglieri di Torino di essere troppo ideologici.

Feroce l’opposizione della minoranza, che con il capogruppo del PD Stefano Lo Russo e il consigliere Enzo Lavolta ha presentato diversi emendamenti tutti respinti sia dal Consiglio che dalla Giunta. Soddisfatto al termine del voto il consigliere Marco Chessa: “Finalmente il Motovelodromo può tornare ad avere un percorso di rilancio sportivo e infrastrutturale dopo un periodo nel quale ha rischiato uno stato di definitivo abbandono”. “Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato a questa delibera e a Pezzi di Motovelodromo per avere custodito con cura e rispetto un monumento sportivo della nostra Città” ha poi concluso il consigliere della maggioranza.

Il Consiglio comunale approva quindi un progetto importante per la città di Torino, la maggioranza “respira” e, almeno per il momento, supera il primo scoglio verso la tanto agognata stabilità di gruppo.