A Parella la buca di via Viverone sprofonda sempre di più

Continua a peggiorare la situazione della buca in Via Viverone, tra i civici 5 e 7, in borgata Parella. L'apertura sul manto stradale, infatti, oltre a ingrandirsi sta continuando a sprofondare, creando notevoli preoccupazioni ai cittadini dell'area circostante.



A documentare gli gli ultimi sviluppi è stato il Comitato Parella

Sud-Ovest: “Da quello che ci hanno detto i residenti – fanno sapere -la buca sta sprofondando sempre di più, giorno dopo giorno. Siamo andati a controllare e la profondità attualmente supera i due metri”.