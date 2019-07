Liberate le palazzine ex Moi, Appendino: "Risolta senza usare la forza la più grande occupazione abusiva d'Europa" [VIDEO]

È terminata questa mattina la liberazione delle palazzine ex Moi. Dopo anni di occupazione abusiva, l’ex villaggio olimpico è per la prima volta vuoto e guarda al futuro con ottimismo, nella speranza di una nuova vita. I cittadini stranieri che oggi hanno lasciato le palazzine grigie e arancioni sono 370, di cui 6 famiglie e tanti uomini soli.

Le operazioni si sono svolte senza alcuna tensione, con ordine e in un clima disteso. La liberazione delle palazzine non è un punto di arrivo ma una tappa di un progetto ambizioso e complesso come quello di "Moi, Migranti un'opportunità di inclusione": ora, la vera sfida del tavolo composto dalla Città, Regione, Diocesi, Compagnia di San Paolo e dalla Prefettura, sarà quella di garantire a tutti i cittadini stranieri continuità nel percorso di accoglienza e accompagnamento verso l’autonomia.

Soddisfatta per i risultati portati da questi tre anni di lungo lavoro la sindaca di Torino, Chiara Appendino: "Ci siamo trovati di fronte la più grande occupazione abusiva d’Europa e abbiamo lavorato mettendo insieme gli ingredienti necessari per risolvere problemi complessi: fare rete, mettere al centro la persona e non utilizzare la forza". Ed è proprio quest’ultimo punto che diventa per l’Amministrazione e tutti i soggetti che hanno lavorato alla liberazione delle palazzine motivo di vanto. "Fornire un percorso di autonomia credibile è importante per due motivi: dà opportunità alle persone ma garantisce anche sicurezza", è l’analisi della sindaca Appendino.

Un approccio, quello dell’inclusione contrapposta alla forza bruta, approvato fortemente anche dalla Diocesi. "Per noi questa vicenda è stata una sfida. Poteva costituire un modello per il nostro paese: abbiamo deciso di accompagnare le persone e non di sgomberarle", afferma l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia. Claudio Palomba, Prefetto di Torino, ha infatti ribadito come nelle operazioni di oggi non sia servito l’intervento diretto delle forze dell'ordine.

Se il percorso di integrazione e inclusione dei cittadini stranieri è ancora in corso, per l’area dell’ex Moi è tempo di pensare al domani. Le palazzine verranno utilizzate in un progetto di social housing, ma l’obiettivo è quello di riqualificare tutta l’area, includendo le arcate dell’ex Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso. "È la fase due, inizia ora: quella della riqualificazione complessiva. Per il quartiere è un giorno di speranza, ma voglio ribadire che queste persone non sono mai state percepite come sgradite", spiega il presidente della Circoscrizione 8, Davide Ricca.

L'auspicio di Appendino è che il “modello Moi”, espressione di inclusione e cooperazione, possa diventare un approccio da utilizzare in futuro per quasi tutte le delicate operazioni di sicurezza: "La sicurezza integrata lavora su integrazione e repressione dei fenomeni illegali. A settembre approfondiremo la questione con il Prefetto Claudio Palomba". Dopo un lungo percorso, anche travagliato, e un migliaio di persone trasferite, Torino volta pagina: l’occupazione abusiva più grande d’Europa, da oggi, appartiene al passato.

"Oggi -aveva scritto su Facebook il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, postando un articolo sulla liberazione dell'ex Moi - è una splendida giornata per Torino". "Avanti con gli sgomberi e il ritorno alla legalità in tutta Italia, dopo anni di attese e silenzio" ha concluso il leader della Lega.