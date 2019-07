Partito lo sgombero dell'Ex-Moi, la circoscrizione: "Ora che inizi la riqualifica"

Sono iniziate attorno alle 5.30 le operazioni di sgombero all'Ex-Moi. Nel corso della mattinata saranno evacuate le ultime 350 persone ancora presenti nelle palazzine arancione e grigia, in via accelerata rispetto al calendario predisposto in origine dal Comune di Torino.

Al momento la polizia locale sta predisponendo la transenne di sicurezza lungo via Giordano Bruno, dove sarà impedita la sosta per consentire una maggiore mobilità dei mezzi. Bloccato l'accesso anche di via La Loggia. "Le operazioni -scrive la sindaca Chiara Appendino su Facebook - si stanno svolgendo in maniera serena e collaborativa tra tutti gli attori coinvolti".

Già prima dell'alba diversi migranti erano scesi in strada assieme ai membri del comitato interno al villaggio olimpico che da anni li supporta.

Sul posto la vicesindaca Sonia Schellino e il presidente della Circoscrizione 8 Davide Ricca, che ha dichiarato: "Ci auguriamo che questo sia non il capitolo conclusivo, ma una fase intermedia. Il prossimo passo è la riqualifica dell'intera area, dove con il Comune è in corso un progetto di social housing, unito al rilancio delle arcate. È un'operazione importante tanto per i residenti, che da troppi anni subiscono il degrado del quartiere, quanto per gli occupanti delle palazzine, costretti a vivere in condizioni precarie".