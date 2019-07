Torino, trentacinquenne viola il divieto di avvicinarsi ai propri familiari: arrestato

Ha violato il divieto di avvicinarsi ai propri familiari: per questo, un italiano di 35 anni è stato arrestato dalla polizia di Torino. L'uomo è accusato di violenza privata.

Al termine di uno degli incontri fissati in luogo “neutro”, ha seguito la moglie e la figlia per le vie del centro città per quasi due ore, spaventandole. La donna ha tentato di eludere il comportamento del marito, nascondendosi in vari negozi, accelerando il passo e affrontandolo direttamente, ricordandogli il divieto di cui era destinatario. L’uomo però ha insistito e non si è dato per vinto.

In piazza Statuto si è avvicinato nuovamente alla donna, che a quel punto ha tentato di chiamare le forze dell’ordine, senza tuttavia riuscirci: il marito infatti le ha tolto il telefono di mano, rispondendo al 112 che la chiamata era stata fatta per errore.

Le successive grida della donna hanno attirato l’attenzione di un poliziotto libero dal servizio che è prontamente intervenuto. Di lì a poco sono arrivati gli agenti della Squadra Volante che hanno tratto in arresto il trentacinquenne per violenza privata.