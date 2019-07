Si chiude la stagione del Gru Village, un grande successo con oltre 50.000 spettatori

Inaugurato dalla potente voce black di Anastacia, tra il 14 giugno e il 27 luglio, il GruVillage 105 Music Festival, con una media di 3.000 spettatori a serata nei 16 concerti in piedi (3 erano a sedere con platee fra le 1000 e le 1300 persone), ha ospitato 55 artisti, fra cantanti e band: dal talentuoso cantante e chitarrista Ben Harper in scena con The Innocent Criminals (prima data del tour europeo) sold out già a marzo, alle icone Loredana Bertè e Macy Gray (unica data italiana), dai dj Steve Aoki (con il cameo di Sfera Ebbasta), Gabry Ponte e Bob Sinclar ai giovani talenti della musica italiana Irama, Anastasio e Achille Lauro, passando per il cantante britannico Tony Hadley e il musicista e produttore sloveno Gramatik (unica data italiana). Quattro le band: il gruppo hard rock Wolfmother, i padri del progressive metal Dream Theater, e gli italiani Coma_Cose e Canova. Due serate speciali, la prima dedicata ai musical con Broadway Celebration e la seconda omaggio ai leggendari Queen con il Tribute Show dei Break Free. Un grande party, 105 On Stage, nel giorno della Festa della Musica con Benji&Fede, Elodie, The Kolors, Mondo Marcio e Jefeo, presentati da Fabiola e Dario Spada. Un concerto benefico a favore dei bambini di strada di Phnom Penh reso con le note del mandolino e della chitarra acustica di Aco Bocina che inaugura il nuovo filone del Festival “GV4Good”. Senza dimenticare i tanti artisti in apertura e in chiusura, da Edo Ferragamo a Jason Richardson, dagli Electric Pyramid ai Vitriol, dal Muro del Canto ai torinesi Oscar, The Sweet Life Society, Double S e Victor Kwality, ai dj Antonio Pivati, Yaya, Pippo Palmieri e Simo J.