Prorogata al 14 agosto p.v. la scadenza del contest nazionale dedicato al PEPERONE DI CARMAGNOLA in occasione del 70° anniversario della Fiera del Peperone di Carmagnola

l Consorzio di Tutela del Peperone di Carmagnola in collaborazione con Comune di Carmagnola, AIFB (Associazione Italiana Food Blogger), Gruppo Editoriale MoreNews e l’Associazione “I Ristoranti della Tavolozza” promuove in occasione della 70° edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola il contest nazionale “PEPERONE DI CARMAGNOLA: 70 ANNI IN 70 RICETTE”.

Questo particolare ortaggio - molto usato in cucina per la grande facilità di abbinamento con altri ingredienti grazie al suo sapore forte e alla vivacità dei suoi colori sarà il protagonista di tante ricette dai gusti, sapori e tradizioni diversi. Ai partecipanti al contest viene richiesto di presentare un “ricetta di compleanno” in omaggio al settantesimo anniversario della fiera, che è stata riconosciuta dal Mipaaf come “la più grande manifestazione urbana italiana dedicata ad un prodotto agricolo”. Le ricette potranno ispirarsi alle tradizioni regionali con l’obbligo di utilizzare il peperone (quadrato o corno di bue) come ingrediente principale e di evidenziare il valore della sperimentazione e il tema della festa, proponendo ricette di stampo più classico o d’ispirazione moderna che tengano conto dei diversi target, occasioni e stili di consumo.

La partecipazione è gratuita e il termine ultimo per l’invio è il mercoledì 31 luglio p.v.

Il live-contest per decretare la ricetta prima classificata si terrà nell’ambito della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola (TO) nel pomeriggio di domenica 1° settembre 2019 quando le 5 Food Blogger finaliste dovranno realizzare una ricetta “live” davanti alla Giuria, utilizzando gli ingredienti di una Mistery Box.

Tutte le ricette inviate saranno valutate entro il 20 agosto da una Giuria Tecnica di Qualità composta dai soggetti promotori e presieduta dal giornalista e critico enogastronomico Paolo Massobrio secondo i seguenti parametri: presentazione; coerenza con il tema proposto e originalità; economicità degli ingredienti; difficoltà di esecuzione e salubrità.

Al vincitore finale verrà assegnata una targa premio e la menzione in tutti i canali di comunicazione e Media Partner dell’evento.

Maggiori informazioni www.ristorantidellatavolozza.it

E-mail: segreteria@ristorantidellatavolozza.it

