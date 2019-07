Torino, due rumeni violenti arrestati per maltrattamenti in famiglia

Due episodi separati di maltrattamenti in famiglia, entrambi con protagonisti cittadini rumeni. Li ha “risolti” la polizia di Torino nella giornata di giovedì.

Il primo caso è avvenuto attorno all’ora di pranzo nel quartiere Mirafiori. Una donna ha contattato gli agenti per segnalare l’aggressione del marito, in stato di ubriachezza. Sul posto, è stato appurato che la donna si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con l'uomo, che aveva subito dato in escandescenze picchiandola e minacciandola di morte. Costretta a rifugiarsi presso una vicina per sfuggire alle percosse, la vittima è riuscita a contattare la polizia. Visitata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni per le contusioni riportate. Il compagno violento è stato, invece, tratto in arresto per lesioni e maltrattamenti in famiglia.

A poche ore dall’intervento, gli agenti del Commissariato Barriera di Milano sono corsi in soccorso di un'altra donna, sempre rumena, sempre vittima di violenza. Si tratta di un caso di violazione di domicilio da parte dell’ex marito, allontanato nei mesi scorsi dalla casa familiare perché sempre ubriaco e molesto nei confronti suoi e dei bambini. Con uno stratagemma, l’uomo è riuscito a farsi aprire la porta dell’appartamento da uno dei bambini. Una volta entrato, ha iniziato a minacciare l'ex moglie. Spaventata, soprattutto per i piccoli, la donna è scesa in strada, chiedendo aiuto ai vicini: sono stati proprio loro a contattare le forze dell’ordine.

L’uomo, già finito in manette lo scorso mese di marzo per fatti analoghi, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio.