Torino, ladra fa “shopping” in via Roma: arrestata dopo il terzo furto

Ha fatto “shopping” in via Roma, rubando merce in ben tre diversi negozi. La sua giornata è però finita in carcere: la donna, una cittadina ucraina di 56 anni, è infatti stata arrestata all'interno dello store dell'Ovs.

Lì è infatti stata perquisita dagli agenti della Volante: aveva nascosto in una borsa capiente vari articoli di abbigliamento per un valore complessivo di 90 euro e aveva tentato di passare le barriere antitaccheggio, convinta che non avrebbero suonato perché aveva rimosso le etichette. Una di esse, però, è rimasta accidentalmente impigliata negli abiti e quindi ha fatto scattare l’allarme.

È stato grazie a un controllo più approfondito che la polizia ha scoperto che la donna aveva con sé anche altri capi di abbigliamento rubati; nello specifico, un paio di sandali e vestiti da donna trafugati dal vicino negozio Zara e una giacca presa invece da Mango, per un valore complessivo di 130 euro.

La donna ha quindi confermato di aver passato il pomeriggio a “far shopping” in via Roma; è stata tratta in arresto per furto aggravato e denunciata per furto in trascorsa flagranza.