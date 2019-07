Mercoledì Veg: oggi prepariamo budino alle pesche, 100% ghiotto, 100% vegetale

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia con le ricette tratte da ilGolosario.it di Paolo Massobrio. La proposta di questa settimana è: budino alle pesche

Il modo più semplice per portare l’estate nel piatto? Cucinare con le pesche! Ricche di acqua e fibre, hanno pochissime calorie e sono prive di grassi, il che le rende perfette per realizzare dolci freschissimi, veloci e leggeri, in perfetto “summer style”. Provate le nostre pesche made in Piemonte con questo BUDINO ALLE PESCHE. 100% ghiotto, 100% vegetale!

Ingredienti:

4-5 pesche a polpa gialla di media grandezza

3 cucchiai colmi di fruttosio

200 ml di succo d’arancia

200 ml di panna di soia

3 cucchiai di agar agar

Preparazione

Versate in un pentolino il succo d’arancia e l’agar agar, mescolate evitando che si formino grumi e portate ad ebollizione.

Lasciate sul fuoco per 5 minuti continuando a mescolare.

In un frullatore mettete le pesche, il fruttosio e la panna di soia. Unite il succo d’arancia con l’agar agar e frullate bene per alcuni minuti.

Versate il liquido ottenuto in degli stampini o in un stampo da budino bagnato d’acqua e lasciate riposare in frigorifero per almeno 3 ore. Togliete dal frigo e servite.

N.B: potete impreziosire la presentazione accompagnando il vostro budino con delle pesche tagliate a fettine sottili e - se di vostro gradimento - donando al piatto una nota speziata con un pizzico di cannella.