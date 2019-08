Schwarz: "Sto lavorando ad un'opera sul calcio: possibile collaborazione tra Londra e Regio Torino"

"Insieme alla English National Opera sto lavorando ad uno spettacolo lirico sul calcio, che riesca a trasmettere l’energia primitiva e la passione che si vive su un campo”. A dirlo è il nuovo Sovrintendente del Regio Sebastian Schwarz, al primo incontro con la stampa dopo la nomina ufficiale del Ministero dei Beni Culturali.

l tedesco ha poi aggiunto di non aver pensato inizialmente a Torino, “ma qui il calcio ha una tradizione e vita particolare”. “Ora che sono diventato Sovrintendente al Regio -ha continuato -, non escludo che si possa procedere ad una coproduzione tra i due enti: la nostra programmazione è vuota nel 2020-21, c’è posto per questo spettacolo”.

Per realizzare il progetto, di cui sarà produttore insieme a Sky Uk, Schwarz sta incontrando possibili registi e compositori. L’obiettivo è di ultimare il progetto per il 2022, per i Mondiali di calcio del Qatar. “Sentirò Sky Italia se può essere interessata, d’altronde qua a Torino avete Ronaldo, uno dei calciatori più famosi” ha concluso Schwarz.