Reindustrializzare le periferie contro disoccupazione e degrado, prorogato al 15 ottobre il bando per le imprese torinesi

rorogat

o

al

15 ottobre

2019 i termini per la presentazione delle domande per partecipare al Bando Top Edge, nell’ambito del

bando periferie e riqualificazione urbana

previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del .

Top Edge ha come obiettivo favorire i processi di reindustrializzazione delle periferie e di contrasto alla disoccupazione e al precariato, autentiche limitazioni all’inclusione sociale.



E’ rivolto alle imprese insediate nei territori di undici comuni:

Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria Reale

La Città metropolitana di Torino ha p, che devono presentare un programma di investimenti da realizzarsi entro il 30 settembre del 2020. Il Bando sostiene le spese per l’insediamento o l’ampliamento delle imprese comprese appunto nei comuni elencati. Le stesse imprese dovranno assumere nuovi dipendenti a tempo indeterminato e mantenerli in organico fino alla fine di , in ogni caso per almeno tre anni.Importanti le cifre del Bando che ha una dotazione finanziaria complessiva di 2.500.000 euro, il contributo, a fondo perduto, sarà pari al 20% delle spese ammissibili, con maggiorazione al 25% per l’assunzione di soggetti "svantaggiati", fino ad un importo massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa.Tutti i dettagli del Bando Edge, i riferimenti normativi e la modulistica sono consultabili alla pagina web del nostro sito