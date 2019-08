Con la Fondazione FS, in treno a vapore da Torino a Calamandrana

Domenica 4 agosto nuovo appuntamento estivo con i treni storici della Fondazione FS in Piemonte: Un viaggio in treno a vapore da Torino ad Asti e Calamandrana.

Partenza da Torino alle 8.40 e fermate intermedie a Torino Lingotto (8.48), Asti (9.55), Nizza Monferrato (10.29) e arrivo a Calamandrana alle 10.38

Il programma prevede la visita della storica fiera del bestiame, giunta alla 60esima edizione, e delle cantine Cavallotti, tra le più antiche del centro storico di Calamandrana Alta e famosa per la fiorente attività vitivinicola.

I passeggeri del treno storico potranno assistere anche ad un concerto di benvenuto della scuola di musica Zoltan Kodaly.

Durante il viaggio sono previsti momenti di intrattenimento a cura degli attori del "Teatro degli Acerbi". Per maggiori informazioni si può contattare la Pro loco di Calamandrana al numero 348.664125

I biglietti sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere. Informazioni dettagliate consultando la sezione “viaggi ed eventi” del sito web fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.