M5S: "Sinistre ecologiste a braccetto con la destra per portare il Salone dell'Auto a Stupinigi"

"Primo inciucio della nuova legislatura. Dopo il rinvio della discussione per dichiarare l’emergenza climatica, il centro sinistra ha chiesto alla Giunta di sostenere la candidatura della Palazzina di Caccia di Stupinigi compresi i suoi poderi e il suo parco, come sito per lo svolgimento del prossimo Salone dell’Automobile”. Lo dichiarano la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Francesca Frediani e il consigliere Giorgio Bertola.



"Subito la maggioranza ha colto a braccia aperte l'assist della sinistra. Stiamo parlando di un evento altamente impattante in un’area patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO e area protetta dalle norme comunitarie".



"Questo è il concetto di valorizzazione della sinistra ecologista piemontese? Questa la visione di valorizzazione culturale? Pensiamo che iniziative di questo tipo debbano tenersi in luoghi idonei e tra questi non vi è di certo la Palazzina di Caccia di Stupinigi e nemmeno polmoni verdi o piazze auliche come avvenuto nel recente passato".