Al via la nona edizione del Sestriere Festival, che con i suoi a 2035 metri di altezza, promuove le terre alte attraverso il cinema

Al via domani, 3 agosto, la nona edizione il “Sestriere Film Festival” appuntamento principale dell'evento Circuito Spirit of the mountain. Il Festival di Sestriere, organizzato dall’Associazione Montagna Italia, è da quasi un decennio il punto di riferimento internazionale del film di montagna e si tiene la prima settimana di agosto: le date dell'edizione 2019 saranno dal 3 al 10 agosto.

Il Festival, interamente dedicato alla cultura di montagna, promuove un concorso cinematografico aperto a tutti i registi e produttori che abbiano realizzato film, documentari, film d’animazione, corto o lungometraggi dedicati alle “Terre alte del Mondo”. L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità, la montagna saranno al centro delle tematiche affrontate dal Festival.

La manifestazione di Sestriere è considerata il Festival più alto d'Europa, con i suoi a 2035 metri di altezza, promuove le terre alte attraverso il cinema, ma anche diversi eventi collaterali tra cui momenti di arte, musica, fotografia, premiazioni, escursioni. L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità saranno al centro delle tematiche affrontate dal Festival.

L'evento vedrà ad agosto la proiezione anche di: FREE SOLO e MANASLU, oltre a MOUNTAIN previsto lunedì, e a CHOGORI LA GRANDE MONTAGNA con Walter Bonatti in programma giovedì.

L'Associazione Montagna Italia nasce nel 1996 con lo scopo di promuovere il territorio montano e collabora con i Ministeri competenti, gli Enti istituzionali, le realtà locali, i Comuni, le Provincie, le Regioni, le Pro Loco e le Comunità Montane intendendo promuovere il settore turistico in Lombardia e in tutto l'arco alpino. Montagna Italia coinvolge le località montane stimolando la promozione dei servizi turistici in tutte le stagioni, favorendo il turismo intelligente e diffondendo il patrimonio culturale fatto di usi, costumi e valori tramandati da secoli.

L'ingresso al “Sestriere Film Festival” è libero ed è possibile avere maggiori informazioni sul sito: www.montagnaitalia.com