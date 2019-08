"Parlateci Di Bibbiano", manifesti anonimi sulla sede del Pd Torino. Furia: "È da codardi"

"Parlateci Di Bibbiano". È questa la scritta riportata sui volantini affissi nella notte alla porta della sede regionale del Pd di via Masserano di Torino.

"Mettere dei volantini anonimi - ha commentato - è da codardi. Se qualcuno ritiene che il Partito Democratico sia colpevole per i fatti di Bibbiano, abbia il coraggio di metterci la firma".

"Aspettiamo di sapere cosa dirà il sistema giustiziario: se ci sono abusi auspichiamo che vengano colpiti a tutela dei minori" ha concluso Furia, spiegando che all'esterno della sede di via Masserano ci sono delle telecamere, che verranno usate per risalire all'identità degli autori. Ieri erano stati affissi degli adesivi uguali per tutto il centro di Venaria.