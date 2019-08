Parella, chiusa la buca di via Viverone

Dopo oltre un mese di attesa, diverse segnalazioni e una situazione che stava lentamente peggiorando, è stata finalmente chiusa la buca all'altezza di Via Viverone 5, in borgata Parella; l'intervento è stato realizzato mercoledì mattina per conto della Città di Torino.

Soddisfatti i comitati spontanei attivi sul territorio: “Dopo aver scritto a Vigili, Comune e Circoscrizione – commenta Federica Fulco di Torino in Movimento – finalmente è stata chiusa: il rimpallo di responsabilità è terminato”. “Siamo contenti - aggiunge Lorenzo Paparo di Parella Sud-Ovest – della riparazione solerte”.