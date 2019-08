"Strisce blu a Campidoglio? Compra casa a Lucento o Madonna di Campagna"

La sosta a pagamento a Borgo Campidoglio, introdotta da lunedì 29 luglio, continua ad accendere gli animi di comitati e residenti, ma c'è chi ha sfruttato l'occasione per un'iniziativa commerciale: è il caso dell'agenzia immobiliare Tecnocasa di Via Luini, nel quartiere Lucento, promotrice di una curiosa campagna pubblicitaria.

Sulla pagina Facebook dell'agenzia, infatti, i residenti di Campidoglio vengono invitati a comprare casa proprio nei quartieri limitrofi: “Se non vuoi sottostare - si legge – alle strisce blu e ai suoi costi, sappi che ti è sufficiente cambiare casa. In zona Lucento e Madonna di Campagna non ci sono strisce blu ed i prezzi sono anche più contenuti, sia le case in affitto che in vendita costano meno rispetto a Campidoglio e Parella. Cosa stai aspettando?”.