A Campidoglio oggi una festa con Daisy Osuake per il murale contro il razzismo

Quella di oggi, sabato 3 agosto (dalle 18 alle 23), al Museo d'Arte Urbana di Campidoglio sarà una grande giornata di festa per dire, tutti insieme,no al razzismo: verrà inaugurato ufficialmente, infatti, il grande murale realizzato in Via Rocciamelone dall'artista cileno Eduardo“Mono” Carrasco (sbarcato in Italia nel 1974 come rifugiato politico)realizzato con la partecipazione di amici e residenti del BorgoVecchio.

L'appuntamento acquisirà un'importanza ancora maggiore grazie alla presenza di un'ospite d'eccezione: si tratta della campionessa di atletica leggera della Nazionale Italiana Daisy Osuake, reduce dalla medaglia d'oro nel lancio del disco alle recenti Universiadi di Napoli.

Nel corso dell'evento, realizzato in collaborazione con la Cabina dell'Arte Diffusa e con la birreria artigianale Dogana, ci sarà spazio per la musica, con i balli ancestrali del Cile di Carolina Lara e le note del cantautore argentino Miguel Angel Acosta.