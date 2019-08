Circoscrizione 4, Cermignani passa dal Gruppo Misto alla Lega

Il gruppo consiliare della Lega in Circoscrizione 4 potrà contare su

un nuovo “acquisto”: si tratta di Roberto Cermignani, precedentemente

in carica nel Gruppo Misto. Ad annunciarlo è il capo-gruppo Carlo

Emanuele Morando: “Il suo passaggio – commenta - avviene dopo oltre un

anno di avvicinamento e collaborazione con la Lega, cui Cermignani ha

dimostrato di voler aderire convintamente e alla quale ha saputo

garantire un contributo fondamentale già durante la campagna

elettorale per le elezioni regionali del Piemonte”.



La promessa, da parte di Morando, è quella di un'opposizione ancora

più dura alle maggioranze: “Abbiamo – prosegue – l'obiettivo di

controllare lettera per lettera ogni provvedimento varato dalle

amministrazioni: da qui parte il processo per permettere alla Lega di

diventare partito egemone anche nella nostra Circoscrizione e per

imprimere alla nostra realtà territoriale una svolta a trazione

leghista”.



Soddisfatto anche lo stesso Cermignani: “Nella Lega - dichiara - ho

trovato un partito dove vengono considerate le persone e le loro

capacità: metterò a disposizione del gruppo tutta la mia esperienza

amministrativa e, in particolare, in materia Tav”.