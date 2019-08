Volpiano, furgone si ribalta lungo l'autostrada verso Aosta e perde il suo carico

Incidente nelle prime ore di questa mattina, lungo l'autostrada che porta ad Aosta, all'altezza di Volpiano. Per motivi ancora da verificare, un furgone è sfuggito al controllo del guidatore e ha terminato la sua corsa ribaltandosi a lato della strada.

Il suo contenuto si è disperso lungo la corsia: frutta e verdura, in particolare. Uno spettacolo piuttosto insolito. Mentre l'uomo che si trovava al volante è rimasto ferito, ma non in maniera grave.