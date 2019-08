Ad agosto il Cornoler vi aspetta con un menù che racconta i prodotti di questa splendida stagione

Aperto da pochi mesi, il locale Cornoler raffinato e accogliente, vi aspetta per tutto il mese di agosto per offrire un menù dove le ricette hanno ingredienti speciali e scoprirli sarà un'emozione unica. Qui potrete ri-scoprire i sapori veri e autentici di una cucina che rispetta i prodotti e valorizza i gusti. Sarà un'occasione per gustare le specialità della cucina del giovane Chef di origini campane, Giovanni Balzo, preparate con passione e maestria. Il titolare, Paolo Zambon, insieme al suo team, offriranno un'ospitalità calorosa e amichevole, in un ambiente curato nei minimi dettagli. L'obiettivo è quello di creare un'atmosfera dove gli ospiti si sentano a loro agio degustando una cucina che rievoca i sapori di altri tempi.

Ad agosto il Cornoler osserverà dal lunedì al sabato i seguenti orari: Pranzo dalle 12:30 alle 14:30; cena dalle 19:30 alle 22:30. Domenica chiuso. Il locale resterà chiuso dal 10 agosto al 18 agosto.

Per prenotazioni si prega di rivolgersi direttamente al Ristorante Cornoler in Via Bellini 8/c a Torino oppure telefonando al 011.192.17.540.

Per maggiori informazioni www.ristorantecornoler.it – info@ristorantecornoler.it