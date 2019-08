Meteo, una settimana di bel tempo con un weekend piuttosto caldo

Quella che si concluderà domenica sarà una settimana tipicamente estiva, tra bel tempo e instabilità pomeridiana. Così garantiscono gli esperti del meteo, secondo i quali le correnti in quota si disporranno prevalentemente da ovest, mantenendo il nord Italia al confine tra l’area di alta pressione con aria molto calda e umida al centro-sud e l’area di bassa pressione sul nord Europa ripiena di aria più fresca atlantica. Ne consegue che nonostante belle giornate con temperature in media o poco oltre, saranno presenti eventi di instabilità soprattutto pomeridiana e soprattutto in montagna.