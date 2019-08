Givoletto, tutto pronto per celebrare la festa patronale di San Secondo

Givoletto è pronta ad accogliere concittadini e visitatori per festeggiare San Secondo, il suo Patrono. La Festa più importante dell’anno, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, prenderà inizio Venerdì 23 agosto alle 18,30 con l’investitura dei nuovi Padrino e Madrina presso il Salone Polivalente e l’apertura del Luna Park. Sarà presente anche un bar e uno stand gastronomico che, in serata, offrirà un menù di pesce.

Sabato 24 agosto: alle 15.00 il Luna Park sarà a disposizione di bambini e ragazzi, mentre alla sera La Gran Grigliata Mista delizierà il palato dei presenti.

Domenica 25 agosto: è la giornata clou della Festa Patronale: alle 10,30 la Santa Messa sarà celebrata da Monsignor Giovanni Carrù, a cui seguirà la Processione. Nel pomeriggio alle 15.00 riaprirà il Luna Park e nella serata è prevista ancora una Gran Grigliata mista.

Lunedì 26 agosto: ancora Luna Park e nella sera torna Tarcisio con la sua appetitosa Porchetta. Alle 22,30 è previsto il tradizionale spettacolo pirotecnico a cui seguirà l’estrazione della Lotteria e la chiusura della Festa.

Givoletto è pronta ad accogliere concittadini e visitatori per festeggiare San Secondo, il suo Patrono.

La Festa più importante dell’anno, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, prenderà inizio Venerdì 23 agosto alle 18,30 con l’investitura dei nuovi Padrino e Madrina presso il Salone Polivalente e l’apertura del Luna Park. Sarà presente anche un bar e uno stand gastronomico che, in serata, offrirà un menù di pesce.

Sabato 24 agosto: alle 15.00 il Luna Park sarà a disposizione di bambini e ragazzi, mentre alla sera La Gran Grigliata Mista delizierà il palato dei presenti.

Domenica 25 agosto: è la giornata clou della Festa Patronale: alle 10,30 la Santa Messa sarà celebrata da Monsignor Giovanni Carrù, a cui seguirà la Processione. Nel pomeriggio alle 15.00 riaprirà il Luna Park e nella serata è prevista ancora una Gran Grigliata mista.

Lunedì 26 agosto: ancora Luna Park e nella sera torna Tarcisio con la sua appetitosa Porchetta. Alle 22,30 è previsto il tradizionale spettacolo pirotecnico a cui seguirà l’estrazione della Lotteria e la chiusura della Festa.

Martedì 27 agosto: per chiudere in bellezza, alle 16.00 aprirà il Luna Park e sarà gratuito per tutti i bambini fino a 10 anni. Alle 16.00 sarà servita la Merenda, offerta dalla Pro Loco, ai bambini di qualsiasi età.

Per le cene serali è gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: prolocogivoletto@libero.it oppure CRAI L’Angolo Verde, Alda 339.891.23.10