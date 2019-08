A Torino il primo master in Italia dedicato a etica, deontologia e politica sanitaria

Approfondimento e studio su temi come testamento biologico, procreazione medicalmente assistita, donazioni e trapianti. Ma anche un quadro tecnico e normativo dell’organizzazione dei sistemi sanitari, della responsabilità medica, del funzionamento e dei compiti degli ordini professionali. Sono alcuni dei contenuti del primo Master in Etica, Deontologia e Politica sanitaria organizzato dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino e da Coripe Piemonte, il Consorzio per la Ricerca e l'Istruzione Permanente in Economia dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale.

Si tratta del primo master in Italia specificamente dedicato a questi argomenti. È rivolto a tutti i medici, in particolare a chi collabora o è intenzionato a collaborare con ordini e altri organismi rappresentativi della professione medica, oppure alle persone che lavorano nel mondo della sanità occupandosi di aspetti legali o economici.

“L’obiettivo di questa iniziativa, che credo possa interessare in primo luogo i medici più giovani – sottolinea Guido Giustetto, presidente dell’Ordine dei Medici di Torino -, è di rafforzare le conoscenze necessarie ad affrontare concretamente problemi etici, deontologici e di politica sanitaria, che spesso sono delicati e richiedono una adeguata preparazione”.

“Il mondo della sanità è sempre più complesso e chi è chiamato a rappresentare i professionisti può incontrare difficoltà – precisa Nerina Dirindin, presidente Coripe Piemonte -. È dunque importante approfondire questi temi con un dibattito tecnico e rigoroso. Intendiamo costruire un percorso che potrà essere ampliato nei prossimi anni con le edizioni successive”.

Il master prevede 220 ore di lezione, in tutto 19 settimane da settembre a luglio 2020, tenute da docenti universitari ed esperti in materie sanitarie il venerdì e il sabato mattina.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Ordine, in corso Francia 8 a Torino, e saranno articolate in tre moduli didattici differenti: il primo dedicato ai fondamenti etici e deontologici della professione medica e alla natura e alle funzioni degli ordini e degli organismi rappresentativi, il secondo all’organizzazione e al funzionamento dei sistemi sanitari, il terzo all’appropriatezza dell’atto medico e ai temi eticamente sensibili.

Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno domenica 8 settembre. Informazioni e ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, www.omceo-to.it (in allegato presentazione e programma).