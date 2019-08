A San Lorenzo si vola con il Dahu in notturna a Pomaretto

Per la prima volta si potrà volare di notte nel cielo di Pomaretto. Per la notte delle stelle cadenti, si terrà una serata speciale, patrocinata dal Comune, dedicata al Volo del Dahu, la nuova attrazione del Comune della Val Germanasca, che permette di planare sul paese e sui suoi boschi per circa 750 metri, con una velocità che supera i 100 km/h.

Si parte alle 19,30 con la serata pizza nelle due pizzerie del paese e agli impianti sportivi di borgata Masselli, sede della pro loco e della biglietteria del Volo del Dahu. I lanci in notturna partiranno alle 22 e costeranno 25 euro a persona. Ci si può prenotare dalle 11 alle 16 in biglietteria o telefonando al 351 8874454.

La nottata di San Lorenzo si chiuderà con la musica di un dj set agli impianti sportivi.