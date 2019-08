Autonomia, qualità dell'aria, rimpatrio volontario e sicurezza alimentare: ecco i provvedimenti discussi oggi dalla giunta regionale del Piemonte

Autonomia, Misure per il miglioramento della qualità dell’aria 2019/2020, rimpatrio volontario assistito dei migranti, tavolo di consultazione sulla sicurezza alimentare sono i principali provvedimenti assunti questa mattina dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Alberto Cirio.

La Regione potenzia la richiesta di Autonomia: su comunicazione del presidente Alberto Cirio viene adottato un nuovo testo che chiede al Governo Autonomia differenziata su tutte le 23 competenze previste dagli Art. 116 e 117 della Costituzione e maggiore potestà legislativa e amministrativa anche su gran parte delle 13 materie già previste dalla precedente amministrazione.

Il nuovo documento è aperto alle modifiche del Consiglio regionale, dove verrà esaminato in Commissione a partire dal 4 settembre, prima di tornare in Giunta per una seconda adozione ed essere infine inviato al Consiglio per l’approvazione finale in aula.

Misure per il miglioramento della qualità dell’aria 2019/2020: su proposta dell’assessore Marnati vengono approvati i criteri guida 2019/2020 per i Comuni sulle limitazioni del traffico, in linea con l’Accordo di programma per la qualità dell’aria nel Bacino Padano. Previste nuove deroghe, in particolare per i redditi ISEE sotto i 14 mila euro e le persone con più di 70 anni d’età, oltre a deroghe specifiche per gli ambulanti e i mezzi da lavoro.

Rimpatrio volontario assistito dei migranti: su proposta dell’assessore Fabrizio Ricca, si approva lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Prefetture piemontesi per avviare un progetto sperimentale volto a favorire il rimpatrio volontario assistito dei migranti presenti sul nostro territorio. La Regione coordinerà il Tavolo di concertazione territoriale che definirà i progetti di concreto reinserimento nel tessuto sociale e produttivo dei paesi di origine.

Tavolo di consultazione sulla sicurezza alimentare: su proposta dell’assessore Luigi Icardi, si dà il via libera all’istituzione del Tavolo di consultazione “Il cibo è salute”, in materia di prevenzione, sicurezza e qualità alimentare. L’iniziativa, nata d’intesa con l’Assessorato regionale all’Agricoltura, chiamerà a raccolta i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria, dell’Industria agroalimentare, del Commercio, dell’Artigianato, dei Laboratori pubblici di controllo, degli Enti e delle Fondazioni interessate, oltre che singoli specialisti individuati di volta in volta, in una sorta di assemblea degli Stati generali della salute agroalimentare.

La Giunta ha inoltre deliberato:

- su proposta degli assessori Marco Gabusi e Matteo Marnati, il provvedimento che autorizza il progetto della seggiovia quadriposto carenata ad ammorsamento automatico Chesal-Selletta 4, localizzato nel comune di Bardonecchia (To);

- su proposta dell’assessore Luigi Icardi, il recepimento dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento “Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro”.