"Dieci per Tre": le librerie della Circoscrizione 3 unite nella causa della donazione di midollo osseo

Le librerie della Circoscrizione 3 si uniscono per sostenere una causa tanto nobile quanto importante: la donazione del midollo osseo. E' stata presentata ieri, presso la libreria Belgravia, l'iniziativa "Dieci per Tre! Dieci librerie per Admo!": le librerie, veri e propri punti di riferimento culturali dei quartieri, metteranno a disposizione dell'Associazione Donatori Midollo Osseo i loro spazi per la divulgazione d segnalibri, volantini e opuscoli realizzati da Admo e supportati dal patrocinio della Circoscrizione 3.



L'obiettivo, nella settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, è ambizioso: coinvolgere più persone possibili a partecipare a "Match it now!", la quarta edizione di un evento che il 21 settembre, dalle 9 alle 23, in piazza San Carlo darà l'opportunità ai cittadini di iscriversi immediatamente al Registro italiano donatori di midollo osseo. Attualmente il registro regionale di donatori conta 50.000 iscritti, mentre il dato a livello nazionale arriva a 500.000 donatori. La donazione del midollo osseo offre la possibilità a ogni paziente affetto da talassemia, leucemia, o altre malattie Onco-ematologiche di guarire grazie a un donatore volontario compatibile.



Dieci, come detto, le librerie della Circoscrizione 3 che hanno deciso di partecipare all'iniziativa: si tratta della libreria Belgravia (via Vicoforte 14/d), Binaria (via Sestriere 34), Bufò (via Monginevro 187/A), Byblos (corso Monte Cucco 15/c), Donostia (via Monginevro 85/A), Gatto Immaginario (via Pollenzo 9/B), Melograno (corso Racconigi 15/G), Oltre il Catalogo (via Lurisia 7/A), Pantaleon (via Grassi 14) e Sturiellet (via Dante di Nanni 80/A). A partire da lunedì 3 settembre, verrà reso noto il calendario di incontri che permetterà ai lettori di trovare nelle librerie i volontari Admo, che informeranno i potenziali donatori (d'età compresa tra 18 e 35 anni) circa la possibilità e la procedura per donare il midollo osseo.



"Sono lieto che ancora una volta ci sia una dimostrazione di solidarietà da parte dei commercianti" afferma Giuseppe Giove, consigliere della Circoscrizione 3 e coordinatore della I Commissione con delega alle attività produttive. "Il lavoro sinergico che fanno dimostra che fare rete vuol dire fare comunità e noi, come Circoscrizione 3, siamo lieti che vi siano questi esempi virtuosi" conclude Giove.