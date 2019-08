Frana sopra Bardonecchia, evacuato il Rifugio Scarfiotti di Rochemolles

Una frana ha colpito questa mattina la Val di Susa, in particolare un'area nella valle di Rochemolles, Bardonecchia, proprio ai piedi del Rifugio Scarfiotti, sulla via che porta al Colle del Sommeiller.

A staccarsi dalla montagna è stata una piccola porzione di terreno che ha occupato la strada davanti al rifugio. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che per precauzione hanno deciso di evacuare tutti gli ospiti della struttura. Due escursionisti sono stati trasportati a valle con l’elicottero. Altri due si erano invece allontanati stamattina per una gita e non sono ancora rientrati.

Su ordinanza del sindaco, il rifugio è al momento stato chiuso e non è possibile percorrere la strada per il Sommeiller. Nell'area è infatti divieto assoluto di passaggio per veicoli e pedoni.