Porta Palazzo, blitz della municipale: trovati problemi di igiene, violazioni e merci deperite

Altro fine settimana di controlli al mercato di Porta Palazzo da parte degli agenti del locale Comando di Polizia Municipale. Controllati due esercizi pubblici di somministrazione, uno sito in piazza della Repubblica 9 e uno sito in via La Salle 5, oltre un esercizio di vicinato con annesso laboratorio di panificazione, tutti gestiti da cittadini non comunitari.

Dagli esiti degli accertamenti sono state contestate 7 violazioni al Regolamento di Igiene, delle quali 3 violazioni riferite alla nettezza dei locali (laboratorio e cucine) e 4 violazioni per indumenti sudici o mancanza del cappellino durante la preparazione dei cibi. Oltre a 6 rinvenimenti di merci deperibili, quali menta, prezzemolo e coriandolo oltre a uno di borsoni in plastica, merci vendute da improvvisati ambulanti privi di titolo autorizzativo, i quali alla vista degli agenti abbandonavano al suolo le merci per non incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie.