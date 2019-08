Torino, al volante con la patente sospesa e su un veicolo non assicurato e già sequestrato

Circolava al volante della sua auto, nonostante gli avessero ritirato la patente. A scoprirlo sono stati i vigili della municipale, che lo hanno fermato ieri notte, 9 agosto, poco prima di mezzanotte, in piazza Derna.

L'uomo, un italiano di 60 anni, era alla guida della sua Fiat Doblò, un'auto non assicurata, già sottoposta a sequestro per la stessa violazione e non revisionata. Proprio a causa di questa recidiva, il veicolo è stato affidato al custode giudiziario per la successiva alienazione da parte dell'Ufficio del Demanio.

Sempre ieri sera, due pattuglie in abiti borghesi hanno elevato 42 verbali per violazioni varie al Codice della Strada (semafori rossi, velocità, guida con il cellulare). Hanno poi sequestrato due veicoli i cui conducenti circolavano sprovvisti della prescritta copertura assicurativa.