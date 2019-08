Torino, rapinatore arrestato due volte in una settimana per tentato furto aggravato

Era stato scarcerato da qualche ora quando è tornato nella medesima zona, nel quartiere Madonna di Campagna, e ha nuovamente tentato di rubare a bordo di alcune autovetture parcheggiate per strada. Anche questa volta, una pattuglia della Polizia di Stato lo ha, però, colto in flagrante. E lo ha riarrestato.

Si tratta di un cittadino italiano di 41 anno, residente a Torino; l’uomo è stato sorpreso in entrambi i casi con degli oggetti trafugati dalle autovetture appena forzate (due autoradio e dei vestiti), che stava cercando di portare via dopo averli caricati sulla sua bici. La perquisizione effettuata a suo carico dagli agenti della Squadra Volante ha consentito il rinvenimento di alcuni cacciaviti dei quali il ladro si serviva per aprire le portiere.

L’uomo, che ha diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e risulta colpito dalla misura dell’avviso orale del Questore di Torino oltre che soggetto all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, dopo l’arresto avvenuto il 1° agosto, è stato nuovamente arrestato lunedì scorso per lo stesso reato.