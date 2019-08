Aspettando Ferragosto, Torino assegna il suo "Oscar al miglior film straniero"

Sabato 10 agosto prende il via " Oscar al miglior film straniero ", la mini rassegna che "Cinema a Palazzo" dedica ai più bei lungometraggi che si sono aggiudicati il celebre riconoscimento. L'Academy Award è infatti il premio più prestigioso a cui un film possa ambire e, dal 1948, uno degli Oscar è destinato alle pellicole in lingua straniera.

"Ladri di biciclette" è un film del 1948 diretto, prodotto e in parte sceneggiato da Vittorio De Sica. Girato con un'ampia partecipazione di attori non professionisti, prende lo spunto dal titolo dell'omonimo romanzo "Ladri di biciclette" (1946) di Luigi Bartolini, sebbene si tratti di un soggetto originale di Cesare Zavattini. È tuttora considerato un classico del cinema ed è ritenuto uno dei massimi capolavori del neorealismo cinematografico italiano.

"Ladri di biciclette" è stato in seguito inserito, come opera rappresentativa, nella lista dei 100 film italiani da salvare, ed è stato inoltre classificato nella quarta posizione ne "I 100 migliori film del cinema mondiale - I più grandi film non in lingua inglese" dalla rivista Empire.