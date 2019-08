Pinerolo ricorda le vittime del Ponte Morandi

Un anno fa, il 14 agosto, crollava il Ponte Morandi di Genova e tra le vittime c’erano quattro pinerolesi: Claudia Possetti con i figli Camilla e Manuele Bellasio e il marito Andrea Vittone. Per il 13 agosto, alle 18, il Comune di Pinerolo ha organizzato un momento di ricordo di fronte all’ingresso del Teatro Sociale di piazza Vittorio Veneto 24.

La cerimonia sarà introdotta dal vicesindaco Francesca Costarelli, seguiranno gli interventi delle famiglie Possetti, Bellasio e Vittone, chiuderà la giovane cantante pinerolese Serena Giai con “Luce” di Fiorella Mannoia.

Il Comune ha deciso anche che, in segno di lutto, le bandiere del municipio saranno posizionate a mezz’asta.

Il momento di ricordo è stato organizzato per il 13, perché il giorno seguente le tre famiglie saranno a Genova per la cerimonia ufficiale.