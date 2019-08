Un ferragosto "tutto alassino" a Le Vele Alassio, aspettando l'arrivo di Gianluca Vacchi

Una settimana calda ed emozionante come solo il ferragosto sa essere quella che inizia oggi a Le Vele Alassio:



Lun 12 Agosto: Change Your Mind w/ Marco Faraone - All Night Long at Le Vele Alassio

Le Vele Alassio presents Change Your Mind - Special Guest DJ: Marco Faraone / Warm up: Gladis

Mar 13 Agosto: Touch Me! w/ Vinai + Mauro Picotto + Puzzle Crew at Le Vele Alassio

Le Vele Alassio presents Touch Me! - Special Guest DJs: Vinai + Mauro Picotto + Puzzle Crew / Resident DJ: Francis Key / Resident Voice: Mad Fityone

Mer 14 & Gio 15 Agosto: Ferragosto Alassino 2019 at Le Vele Alassio

Le Vele Alassio presenta "Ferragosto Alassino 2019"! Come da tradizione vi aspettiamo per festeggiare insieme il Ferragosto in Riviera ligure di Ponente: Mercoledì 14 con la grande festa a tema "Il Circo del Mare" e Giovedì 15 con la mitica "Festa in Casa"! Arrivate presto, fate festa insieme a noi e aspettiamo l'alba insieme!

Ven 16 Agosto: Change Your Mind w/ Jamie Jones at Le Vele Alassio

Le Vele Alassio presents Change Your Mind - Special Guest DJ: Jamie Jones / Resident DJs: Jonny N' Travis + Francis Key

Sab 17 Agosto: Le Vele Alassio presenta Gianluca Vacchi

Get ready for the man himself: Mr. Gianluca Vacchi !!!

INFO:

- Dress Code: Elegante ma stravagante!

- Area Privée con bar, servizi dedicati, ingresso differenziato con salto della coda e con possibilità di parcheggio riservato (Per maggiori informazioni contattare telefonicamente)

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio

- Servizio navetta gratuito dalla "Caffetteria Da Sancio" vicino all'IperCoop di Albenga



INFO & PRENOTAZIONE TAVOLI:

+39 327 97 20 920

www.levelealassio.it