L'Asl chiude la piscina Trecate: l'obiettivo è riaprire a Ferragosto

Irregolarità amministrative. Per questo la piscina-parco acquatico Trecate, uno degli impianti più frequentati dai torinesi in estate, è stata chiusa dalla Asl, che domani non aprirà dunque i cancelli. Ci sono speranze, invece, per la giornata di Ferragosto.

I controlli dell'Asl sono scattati oggi pomeriggio, con un sopralluogo che ha fatto emergere irregolarità amministrative. Nessun rilievo, invece, per quanto riguarda la struttura ed eventuali rischi per i bagnanti.

La sospensione dell'attività durerà fino a quando la situazione non sarà regolare. Si spera quindi di risolvere tutto in poche ore, in modo da aprire regolarmente per il ponte di Ferragosto.

"Domani - ci ha spiegato la presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise - verificheremo con gli uffici i problemi relativi all'ordinanza. E' però confortante sapere che non sono stati rilevati problemi o rischi per gli utenti ".