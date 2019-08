In Circoscrizione 4 la lista dei negozi di alimentari aperti ad agosto

Non solo serrande abbassate: la Circoscrizione 4 ha infatti

pubblicato, sul proprio sito, la lista delle attività di commercio al

dettaglio di prodotti alimentari e quelle di somministrazione di cibo

e bevande che hanno segnalato alla Città di Torino la propria apertura tra il 12 e il 25 agosto, con i relativi turni. Tra loro sono presenti piccoli negozianti, supermercati e centri commerciali.



La lista parte dai piccoli esercizi, tra i quali è possibile

annoverare la macelleria Bianco di Via Livorno 4, il Panda Market di

Corso Svizzera 68 e la panetteria Roppolo 2.0 di Via Nicola Fabrizi

10. Tra i supermercati, da segnalare l'apertura di Auchan (Corso

Telesio 5b), Carrefour (Corso Regina Margherita 1, Via Bianzè 27/d,

Via San Donato 11 e 68, Corso Lecce 50), In's Mercato (Via Don Bosco

76, Via Principessa Clotilde 45, Via Belli 29, Via Nicomede Bianchi

47, Via Cibrario 16/f, Corso Umbria 45/b), Pam (Corso Svizzera 52, Via Salbertrand 67) e U2 (Via Asinari di Bernezzo 106, Via Pacchiotti

49/g).



Infine, per quanto riguarda la somministrazione di cibi e bevande, le

attività aperte saranno Au Lapin Agile in Via Ghemme 1/bis e Camst

Gustamì in Via Treviso 22/a; è possibile consultare tutti gli orari a

questo link: http://www.comune.torino.it/circ4/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4205